До конца 2025 года все республиканские автодороги в Казахстане будут полностью обеспечены современным дорожным сервисом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день вдоль республиканских трасс функционируют 1 446 объектов дорожного сервиса, 90% из которых соответствуют установленным стандартам качества. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 88 новых объектов — за счет частных инвестиций.

Проект реализуется в рамках повышения безопасности и комфорта передвижения, а также создания благоприятных условий для транзитного и внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что в целях повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города.