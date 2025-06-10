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До конца года все дороги Казахстана оснастят современным сервисом

Сегодня, 11:44
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: pixabay.com

До конца 2025 года все республиканские автодороги в Казахстане будут полностью обеспечены современным дорожным сервисом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день вдоль республиканских трасс функционируют 1 446 объектов дорожного сервиса, 90% из которых соответствуют установленным стандартам качества. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 88 новых объектов — за счет частных инвестиций.

Проект реализуется в рамках повышения безопасности и комфорта передвижения, а также создания благоприятных условий для транзитного и внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что в целях повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города.

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