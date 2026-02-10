Добыча нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, оператором которого является консорциум "Тенгизшевройл" (ТШО) во главе с американской Chevron, восстановилась примерно до 60% от обычного уровня. По данным двух отраслевых источников, полное восстановление производства ожидается к 23 февраля, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным издания в результате частичного перезапуска месторождения общая добыча нефти и газового конденсата в Казахстане выросла до 1,6 млн баррелей в сутки в период с 1 по 8 февраля. Для сравнения, в среднем в январе этот показатель составлял 1,27 млн баррелей в сутки.

Тенгиз, на который приходится около 40% всей нефтедобычи страны, был в значительной степени остановлен после пожаров на энергетических объектах 18 января. Власти Казахстана продолжают расследование причин инцидента.

По данным источников, 8 февраля на месторождении было добыто около 70 тыс. тонн нефти (примерно 550 тыс. баррелей). Ожидается, что к 23 февраля суточная добыча достигнет пикового уровня — около 120 тыс. тонн, или 950 тыс. баррелей в сутки.

Снижение добычи на Тенгизе ранее привело к падению экспорта казахстанской нефти, особенно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который транспортирует сырье через территорию России к Черному морю. По оценкам источников, в феврале экспорт через КТК может сократиться с запланированных 1,7 млн баррелей в сутки до примерно 1,1 млн баррелей.

В январе объемы отгрузки нефти сорта CPC Blend упали до 880 тыс. баррелей в сутки — почти вдвое ниже первоначального плана.

Напомним, утром 18 января на месторождении Тенгиз в Атырауской области произошло возгорание на территории Завода третьего поколения.

