"Всё договорняки": пресс-секретарь сборной РК по футболу ушел с поста после громкого заявления
Ермухамед Маулен сделал резонансное заявление и ушёл с должности.
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Громкое признание потрясло казахстанский футбол. Спортивный журналист и бывший пресс-секретарь сборной Ермухамед Маулен в интервью YouTube-каналу FonTeam заявил, что договорные матчи якобы стали нормой в казахстанском футболе, передаёт BAQ.KZ.
"Я больше всего удивляюсь, когда спортдиректор или президент какого-либо клуба приходят на интервью и рассказывают за несправедливые действия судей. А потом на следующий матч сами же созваниваются с рефери для договорных игр", — сказал Маулен.
"В Казахстане все играют в договорные матчи! Все! Но хочу защитить два клуба: костанайский "Тобол" и "Кайрат". "Тобол" ещё не играл договорной матч, но они тоже сыграют в сентябре — сами всё понимаете. А "Кайрат" принципиально не играет", — добавил он.
Спикер не предоставил доказательств, но указал, что подозрительные счета встречаются и в Премьер-лиге, и в первой лиге.
"В первом тайме выигрывают 2:0, после перерыва уступают 2:5. Такое вообще возможно?" — риторически задал он вопрос.
Это заявление прозвучало вскоре после завершения первого круга КПЛ, по итогам которого лидирует "Астана" (33 очка), следом идет "Кайрат" (30 очков), а "Тобол" замыкает тройку с 27 баллами, имея два матча в запасе.
Уже на следующий день после выхода подкаста, 24 июня, Ермухамед Маулен объявил об уходе с должности пресс-секретаря сборной Казахстана по футболу.
"У меня нет желания дальше продолжать эту работу. Я не всегда мог открыто высказать своё мнение. Таких моментов было очень много. Теперь, не боясь никого, хочу свободно выражать свои мысли. Я до конца жизни буду болельщиком нашей сборной", — написал он в соцсетях.
Ермухамед Маулен работал с национальной сборной при четырёх главных тренерах: Талгате Байсуфинове, Магомеде Адиеве, Станиславе Черчесове и нынешнем наставнике Али Алиеве.
На момент публикации комментарии от клубов или Казахстанской федерации футбола по этому поводу отсутствуют.
Ранее фанаты "Кайрата" выступили с жёстким заявлением против руководства.
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