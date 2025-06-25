Громкое признание потрясло казахстанский футбол. Спортивный журналист и бывший пресс-секретарь сборной Ермухамед Маулен в интервью YouTube-каналу FonTeam заявил, что договорные матчи якобы стали нормой в казахстанском футболе, передаёт BAQ.KZ.

"Я больше всего удивляюсь, когда спортдиректор или президент какого-либо клуба приходят на интервью и рассказывают за несправедливые действия судей. А потом на следующий матч сами же созваниваются с рефери для договорных игр", — сказал Маулен. "В Казахстане все играют в договорные матчи! Все! Но хочу защитить два клуба: костанайский "Тобол" и "Кайрат". "Тобол" ещё не играл договорной матч, но они тоже сыграют в сентябре — сами всё понимаете. А "Кайрат" принципиально не играет", — добавил он.

Спикер не предоставил доказательств, но указал, что подозрительные счета встречаются и в Премьер-лиге, и в первой лиге.

"В первом тайме выигрывают 2:0, после перерыва уступают 2:5. Такое вообще возможно?" — риторически задал он вопрос.

Это заявление прозвучало вскоре после завершения первого круга КПЛ, по итогам которого лидирует "Астана" (33 очка), следом идет "Кайрат" (30 очков), а "Тобол" замыкает тройку с 27 баллами, имея два матча в запасе.

Уже на следующий день после выхода подкаста, 24 июня, Ермухамед Маулен объявил об уходе с должности пресс-секретаря сборной Казахстана по футболу.

"У меня нет желания дальше продолжать эту работу. Я не всегда мог открыто высказать своё мнение. Таких моментов было очень много. Теперь, не боясь никого, хочу свободно выражать свои мысли. Я до конца жизни буду болельщиком нашей сборной", — написал он в соцсетях.

Ермухамед Маулен работал с национальной сборной при четырёх главных тренерах: Талгате Байсуфинове, Магомеде Адиеве, Станиславе Черчесове и нынешнем наставнике Али Алиеве.

На момент публикации комментарии от клубов или Казахстанской федерации футбола по этому поводу отсутствуют.

Ранее фанаты "Кайрата" выступили с жёстким заявлением против руководства.