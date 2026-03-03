Доходы от платных дорог Казахстана в 2026 году достигнут 100 млрд тенге
Сегодня 2026, 12:39
Фото: Baq.kz
В 2026 году в Казахстане ожидается доход от платных дорог на уровне до 100 млрд тенге, сообщил на брифинге в Правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.
"Чуть больше 80 миллиардов в прошлом году было (доходность. — Прим. ред.). Я думаю, что в этом году мы план ставим порядка 100 миллиардов тенге", — сказал министр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сформировано 7 международных автокоридоров.
В целом протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 95 тыс. км. Из них 25 тыс. км — дороги республиканского значения на балансе министерства, доля в нормативном состоянии — 94%. Еще 70 тыс. км находятся в ведении местных исполнительных органов, их нормативное состояние составляет 91%.
