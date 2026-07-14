Доходы от цифровых активов могут освободить от налогов в Казахстане
Льготу предлагают ввести на три года для операций, совершенных через казахстанских поставщиков услуг цифровых активов.
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В Казахстане сформировали новый пакет поправок в проект Налогового кодекса. В него вошло 45 изменений, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.
Предложения рассмотрели на 21-м заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Одна из поправок предусматривает создание льготных налоговых условий для развития легального оборота цифровых активов. Физических лиц предлагают освободить от уплаты индивидуального подоходного налога с доходов от операций с цифровыми активами, проведенных через казахстанских поставщиков соответствующих услуг.
Предполагается, что льгота будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Отдельный блок изменений касается государственной поддержки инвестиционных проектов. Предлагается восстановить механизм заключения инвестиционных приоритетных контрактов и соглашений об инвестициях с предусмотренными фискальными преференциями.
Инвесторам также могут разрешить самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру. Понесенные расходы предлагается возмещать через механизм вычетов по корпоративному подоходному налогу.
В пакет включили 20 решений, ранее принятых Проектным офисом. Среди них – сверхвычет расходов на маркировку товаров, расширение вычетов по ИПН для лиц с инвалидностью, освобождение отдельных доходов от социального налога, а также факторинга и форфейтинга от НДС.
Кроме того, предлагается скорректировать порядок отнесения в зачет НДС по сельскохозяйственной продукции и ввести акциз на плодовые вина.
Остальные поправки направлены на цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение вопросов, выявленных при применении Налогового кодекса. При их разработке учли обращения налогоплательщиков и предложения государственных органов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и Высшей аудиторской палаты.
Некоторые инициативы планируется дополнительно обсудить с представителями бизнеса до внесения законопроекта на рассмотрение Курултая.
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