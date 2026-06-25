Документы из спецЦОНа теперь можно заказать с доставкой
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В республике запущена новая услуга, которая позволит гражданам получать готовые документы из спецЦОНов с доставкой на дом, без необходимости посещать центр обслуживания.
Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», сервис доступен в мобильном приложении "ЦОН". Теперь пользователи могут оформить доставку водительского удостоверения, техпаспорта или государственного номерного знака для автомобиля.
Оформление услуги занимает несколько минут и доступно после того, как документ или номерной знак готов к выдаче. Доставка осуществляется в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ.
Если заявка оформлена до 17:00, документы доставят в тот же день, после 17:00 – на следующий рабочий день.
Для оформления доставки необходимо авторизоваться в приложении "ЦОН", выбрать раздел спецЦОНа и вкладку "Доставка готовых документов", указать адрес и время доставки, а затем подтвердить заказ и оплатить услугу.
После оформления пользователи смогут отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что систему авторизации по ЭЦП усложнили в Казахстане.
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