Документы из спецЦОНа теперь можно заказать с доставкой

В республике запущена новая услуга, которая позволит гражданам получать готовые документы из спецЦОНов с доставкой на дом, без необходимости посещать центр обслуживания.

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», сервис доступен в мобильном приложении "ЦОН". Теперь пользователи могут оформить доставку водительского удостоверения, техпаспорта или государственного номерного знака для автомобиля.

Оформление услуги занимает несколько минут и доступно после того, как документ или номерной знак готов к выдаче. Доставка осуществляется в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ.

Если заявка оформлена до 17:00, документы доставят в тот же день, после 17:00 – на следующий рабочий день.

Для оформления доставки необходимо авторизоваться в приложении "ЦОН", выбрать раздел спецЦОНа и вкладку "Доставка готовых документов", указать адрес и время доставки, а затем подтвердить заказ и оплатить услугу.

После оформления пользователи смогут отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что систему авторизации по ЭЦП усложнили в Казахстане.