К 2030 году Казахстан намерен вдвое увеличить производство в лёгкой промышленности. Ещё одна цель – довести долю отечественных товаров на внутреннем рынке до 20%. Для этого предприятиям планируют предложить льготные кредиты, налоговые послабления и долгосрочные контракты, передаёт BAQ.KZ.

О планах рассказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев во время правительственного часа в Курултае.

«Для сохранения положительной динамики разработан Комплексный план развития легкой промышленности на пять лет. Он включает три основных направления», – сообщил министр.

Больше возможностей для казахстанских производителей

Одно из предложений касается государственных закупок. Сроки поставки продукции отечественных предприятий хотят увеличить до четырёх месяцев.

Кроме того, планируется установить единые требования для поставщиков и усилить поддержку компаний, которые используют казахстанское сырьё.

Ещё одна мера – долгосрочные заказы. Предприятия лёгкой промышленности могут получить возможность заключать контракты с недропользователями и квазигосударственными компаниями на срок до пяти лет.

Также рассматривается введение квот на экспорт хлопкового волокна первого и второго сортов. Это позволит направлять больше сырья на переработку внутри Казахстана.

Льготные кредиты и налоговые послабления

Производителям, которые готовы увеличивать долю казахстанских материалов и комплектующих в своей продукции, предлагают предоставлять льготное финансирование и налоговые преференции.

Для получения такой поддержки предприятиям потребуется заключить соглашения о локализации производства и взять на себя обязательства по достижению конкретных показателей.

По словам министра, необходимые законодательные поправки уже подготовлены.

При этом перечисленные меры пока находятся на стадии предложений и проработки.

Ранее сообщалось, что промышленность Казахстана показала рекордный рост за 25 лет. Инвестиции в отрасль за этот период выросли вдвое и достигли 3 трлн тенге.