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Доллар немного подешевел на торгах KASE

Курс доллара немного снизился на торгах 9 июля.

Сегодня, 16:56
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 15:30, средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, что на 0,61 тенге ниже, чем на предыдущих торгах.

Курс российского рубля остался на уровне 6,63 тенге.

Китайский юань на утренней сессии подешевел на 0,14 тенге — его курс составил 72,29 тенге.

Торги продолжатся 10 июля.

Почему доллар продавали в обменниках РК утром можете посмотреть здесь.

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