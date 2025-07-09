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Сколько стоит доллар в обменниках РК 9 июля

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:10
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 520,7-522 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 521-523 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Актобе "зеленый" стоит 523 тенге, Каскелене – 521,5 тенге, Костанае, Уральске и Риддере – 522 тенге, Павлодаре – 523 тенге, Талдыкоргане – 521,5 тенге.

Днем ранее на бирже курс доллара приблизился к 520 тенге.

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