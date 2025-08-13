Доллар подешевел на 4 тенге на торгах KASE
Тенге укрепился к доллару и рублю.
Сегодня, 16:01
94Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 августа 2025 года дневные торги по иностранным валютам завершились заметным укреплением тенге к доллару, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 537,96 тенге, что на 4,08 тенге ниже показателя предыдущей сессии.
Курс российского рубля опустился на 0,02 тенге — до 6,77 тенге.
Китайский юань, напротив, подорожал на утренних торгах и составил 74,85 тенге, прибавив 0,64 тенге.
Днем ранее доллар опустился ниже 543 тенге на торгах в Казахстане.
