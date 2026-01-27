Средневзвешенные курсы иностранных валют в обменных пунктах Казахстана на утро 27 января демонстрируют снижение, передает BAQ.KZ.

В Алматы доллар США покупают в среднем по 502 тенге, продают – по 504 тенге. Курс евро составляет 594 тенге на покупку и 598 тенге на продажу. Российский рубль принимают по 6,53 тенге, реализуют - по 6,59 тенге.

В Астане доллар торгуется в диапазоне 500–507 тенге, евро – 590-600 тенге. Курс рубля в столичных обменниках установлен на уровне 6,32 тенге при покупке и 6,62 тенге при продаже.

В Шымкенте доллар покупают по 503 тенге, продают – по 505 тенге. Евро здесь стоит 593 тенге на покупку и 598 тенге на продажу, рубль – 6,52 и 6,60 тенге соответственно.

Напомним, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 января курс доллара США составил 501,79 тенге.