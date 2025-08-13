  • 13 Августа, 10:37

Доллар подешевел в обменниках РК 13 августа

Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:37
Фото: unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 13 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 543-544 тенге, Астане – за 545-546 тенге, Шымкенте, Риддере и Костанае – за 543 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 543,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 543,7 тенге, Уральске – 545 тенге, Экибастузе – 544 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 544 до 548 тенге.

