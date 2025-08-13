Доллар подешевел в обменниках РК 13 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
83Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 13 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 543-544 тенге, Астане – за 545-546 тенге, Шымкенте, Риддере и Костанае – за 543 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 543,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 543,7 тенге, Уральске – 545 тенге, Экибастузе – 544 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 544 до 548 тенге.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта
- Трамп заявил, что едет "в Россию в пятницу"
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан