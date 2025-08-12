Доллар подорожал в обменниках Казахстана 12 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
157Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 12 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 544-545 тенге, Астане – за 547-548 тенге, Шымкенте – за 544,5-546 тенге.
В Актобе "зеленый" стоит 544,5 тенге, Каскелене, Семее, Экибастузе, Талдыкоргане и Павлодаре – 545 тенге, Костанае и Риддере – 547 тенге, Уральске – 546 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 541 до 545 тенге.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Дженнифер Лопес на сцене в Алматы: аншлаг и более 20 тысяч восторженных зрителей