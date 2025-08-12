На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 12 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 544-545 тенге, Астане – за 547-548 тенге, Шымкенте – за 544,5-546 тенге.

В Актобе "зеленый" стоит 544,5 тенге, Каскелене, Семее, Экибастузе, Талдыкоргане и Павлодаре – 545 тенге, Костанае и Риддере – 547 тенге, Уральске – 546 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 541 до 545 тенге.