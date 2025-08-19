Доллар подешевел в обменниках РК 19 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:27
50Фото: pexels.com
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 19 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 540,5-541,5 тенге, Астане – за 542-543 тенге, Шымкенте – за 541-542 тенге.
В Аксу, Экибастузе, Павлодаре и Костанае "зеленый" стоит 542 тенге, Каскелене и Талдыкоргане 541,5 тенге, Риддере – 541 тенге, Уральске – 543 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 541 до 545 тенге.
