На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 19 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 540,5-541,5 тенге, Астане – за 542-543 тенге, Шымкенте – за 541-542 тенге.

В Аксу, Экибастузе, Павлодаре и Костанае "зеленый" стоит 542 тенге, Каскелене и Талдыкоргане 541,5 тенге, Риддере – 541 тенге, Уральске – 543 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 541 до 545 тенге.