Доллар подешевел в обменниках РК перед выходными
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
142Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 30 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы и Костанае доллар продают за 511-513 тенге, Астане – за 513-514 тенге, Шымкенте – за 512-513 тенге.
В Аксу и Уральске "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 511 тенге, Павлодаре – 512-514 тенге, Талдыкоргане – 511,5 тенге, Экибастузе – 513 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках Казахстана варьировалась от 513 до 516 тенге.
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