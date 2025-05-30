На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 30 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы и Костанае доллар продают за 511-513 тенге, Астане – за 513-514 тенге, Шымкенте – за 512-513 тенге.

В Аксу и Уральске "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 511 тенге, Павлодаре – 512-514 тенге, Талдыкоргане – 511,5 тенге, Экибастузе – 513 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках Казахстана варьировалась от 513 до 516 тенге.