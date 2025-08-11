На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 11 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Астане его продают за 544-545 тенге, Алматы – за 541-542,5 тенге, Шымкенте – за 541,5-543,5 тенге.

В Актобе "зеленый" стоит 543,5 тенге, Каскелене – 542 тенге, Костанае – 542-545 тенге, Павлодаре и Хоргосе – 543 тенге, Семее – 544 тенге, Талдыкоргане – 542,5 тенге.

Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 540 до 544 тенге.