Почем продают доллар в обменниках РК после выходных
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:11
Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 11 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Астане его продают за 544-545 тенге, Алматы – за 541-542,5 тенге, Шымкенте – за 541,5-543,5 тенге.
В Актобе "зеленый" стоит 543,5 тенге, Каскелене – 542 тенге, Костанае – 542-545 тенге, Павлодаре и Хоргосе – 543 тенге, Семее – 544 тенге, Талдыкоргане – 542,5 тенге.
Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 540 до 544 тенге.
