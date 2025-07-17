  • 17 Июля, 16:55
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Доллар подскочил: курс вырос на 6 тенге за день

Нацвалюта сдала позиции.

Сегодня, 16:46
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: BAQ.KZ

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара заметно вырос по итогам дневных торгов 17 июля, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 532,74 тенге, прибавив сразу 6,05 тенге по сравнению с предыдущим показателем.

Также укрепились и другие иностранные валюты:

  • Российский рубль вырос до 6,81 тенге (+0,06),
  • Китайский юань на утренних торгах достиг 74,09 тенге (+0,84).

Днем ранее доллар вырос в цене до 526,50 тенге.

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