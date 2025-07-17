Доллар подскочил: курс вырос на 6 тенге за день
Нацвалюта сдала позиции.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
31Фото: BAQ.KZ
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара заметно вырос по итогам дневных торгов 17 июля, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 532,74 тенге, прибавив сразу 6,05 тенге по сравнению с предыдущим показателем.
Также укрепились и другие иностранные валюты:
- Российский рубль вырос до 6,81 тенге (+0,06),
- Китайский юань на утренних торгах достиг 74,09 тенге (+0,84).
Днем ранее доллар вырос в цене до 526,50 тенге.
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