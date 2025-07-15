По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 июля 2025 года курс доллара США продолжил рост, достигнув отметки 525,87 тенге. Это на 1,5 тенге выше уровня предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

Также укрепились и другие основные валюты:

Курс рубля вырос до 6,74 тенге (+0,04),

Китайский юань — до 73,10 тенге (+0,01),

Евро — до 610,36 тенге (+0,34).

Рост курсов иностранных валют наблюдается второй день подряд.