Финансовые торги 14 июля: доллар укрепился, тенге сдал позиции
Нацвалюта ослабла.
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
38Фото: Unsplash
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 14 июля 2025 года, курс доллара США показал уверенный рост, передает BAQ.KZ.
По итогам сессии:
- Средневзвешенный курс доллара составил 524,24 тенге, увеличившись на 2,93 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
- Российский рубль укрепился до 6,70 тенге (+0,03).
- Китайский юань вырос до 73,08 тенге (+0,62) на утренних торгах.
- Евро подорожал до 610,36 тенге, прибавив 0,34 тенге.
Накануне выходных доллар, евро, юань также прибавили в цене.
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