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Финансовые торги 14 июля: доллар укрепился, тенге сдал позиции

Нацвалюта ослабла.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: Unsplash

На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 14 июля 2025 года, курс доллара США показал уверенный рост, передает BAQ.KZ.

По итогам сессии:

  • Средневзвешенный курс доллара составил 524,24 тенге, увеличившись на 2,93 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
  • Российский рубль укрепился до 6,70 тенге (+0,03).
  • Китайский юань вырос до 73,08 тенге (+0,62) на утренних торгах.
  • Евро подорожал до 610,36 тенге, прибавив 0,34 тенге.

Накануне выходных доллар, евро, юань также прибавили в цене.

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