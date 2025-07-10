Доллар продолжает дешеветь в Казахстане
Курс на KASE упал до 518,34 тенге.
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
88Фото: Unsplash
10 июля 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) доллар снова немного подешевел, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов средневзвешенный курс составил 518,34 тенге, что на 0,56 тенге ниже, чем днём ранее.
Данные по другим валютам:
- Рубль — 6,63 тенге (без изменений)
- Китайский юань — 72,16 тенге (–0,13 тенге)
- Евро — 607,85 тенге (–0,33 тенге)
Национальная валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд.
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