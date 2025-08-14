Доллар продолжает дешеветь в обменниках РК 14 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:52
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 14 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 540,8-543 тенге, Астане – за 543-544 тенге, Шымкенте – за 540-542 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 542 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 541,9 тенге, Костанае – 541 тенге, Уральске – 543 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 543 до 546 тенге.
