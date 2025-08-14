На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 14 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 540,8-543 тенге, Астане – за 543-544 тенге, Шымкенте – за 540-542 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 542 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 541,9 тенге, Костанае – 541 тенге, Уральске – 543 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 543 до 546 тенге.