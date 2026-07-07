Нацбанк установил курс доллара на 7 июля
Официальный курс американской валюты составил 472,03 тенге.
Сегодня 2026, 09:16
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Сегодня 2026, 09:16Сегодня 2026, 09:16
156Фото: BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 июля 2026 года, передает BAQ.kz.
Согласно данным регулятора, доллар США подорожал до 472,03 тенге.
Официальные курсы основных иностранных валют выглядят следующим образом:
- 1 доллар США – 472,03 тенге;
- 1 евро – 540,29 тенге;
- 1 российский рубль – 6,11 тенге;
- 1 китайский юань – 69,61 тенге;
- 1 фунт стерлингов – 630,35 тенге;
- 1 турецкая лира – 10,09 тенге.
В Нацбанке напомнили, что официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 июля, а курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.
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