Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 июля 2026 года, передает BAQ.kz.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал до 472,03 тенге.

Официальные курсы основных иностранных валют выглядят следующим образом:

1 доллар США – 472,03 тенге ;

– ; 1 евро – 540,29 тенге ;

– ; 1 российский рубль – 6,11 тенге ;

– ; 1 китайский юань – 69,61 тенге ;

– ; 1 фунт стерлингов – 630,35 тенге ;

– ; 1 турецкая лира – 10,09 тенге.

В Нацбанке напомнили, что официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 июля, а курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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