Нацбанк установил курс доллара на 7 июля

Официальный курс американской валюты составил 472,03 тенге.

Сегодня 2026, 09:16
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 09:16
Сегодня 2026, 09:16
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Фото: BAQ.KZ

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 июля 2026 года, передает BAQ.kz.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал до 472,03 тенге.

Официальные курсы основных иностранных валют выглядят следующим образом:

  • 1 доллар США472,03 тенге;
  • 1 евро540,29 тенге;
  • 1 российский рубль6,11 тенге;
  • 1 китайский юань69,61 тенге;
  • 1 фунт стерлингов630,35 тенге;
  • 1 турецкая лира10,09 тенге.

В Нацбанке напомнили, что официальный курс доллара определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 июля, а курсы остальных валют рассчитаны через кросс-курсы.

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