По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 5 февраля курс доллара составил 495,1 тенге. За сутки американская валюта подешевела на 3,36 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана доллар в среднем покупают по 493–495 тенге, продают по 497–500 тенге.

Курс евро сложился на уровне 582–584 тенге при покупке и 587–590 тенге при продаже.

Российский рубль покупают по 6,38–6,45 тенге, продают по 6,55–6,57 тенге.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 500 тенге впервые с весны 2025 года.

Эксперты связывают укрепление тенге с приближающейся налоговой неделей: компаниям-экспортерам необходимо пополнять тенговые счета для уплаты налогов, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.