На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 2 июня 2025 года курс доллара продолжил рост и составил 511,37 тенге. Это на 0,55 тенге выше предыдущего значения, передаёт BAQ.KZ.

По итогам торгов в 15:30:

Курс доллара США — 511,37 тенге (+0,55 тг);

Курс российского рубля — 6,46 тенге (–0,013 тг);

Курс евро — 579,34 тенге (+0,93 тг);

Торги по китайскому юаню в этот день не проводились.

Колебания валют продолжаются на фоне внешнеэкономической нестабильности и изменения настроений на мировых рынках. Рост доллара может быть связан как с глобальными макроэкономическими трендами, так и с внутренними факторами.

Утром цена за доллар в обменниках РК варьировалась от 510 до 516 тенге.