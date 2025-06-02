Доллар растёт, рубль падает: итоги торгов на KASE 2 июня
Нацвалюта слабеет: доллар и евро подорожали на торгах 2 июня.
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
124Фото: Unsplash
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 2 июня 2025 года курс доллара продолжил рост и составил 511,37 тенге. Это на 0,55 тенге выше предыдущего значения, передаёт BAQ.KZ.
По итогам торгов в 15:30:
- Курс доллара США — 511,37 тенге (+0,55 тг);
- Курс российского рубля — 6,46 тенге (–0,013 тг);
- Курс евро — 579,34 тенге (+0,93 тг);
- Торги по китайскому юаню в этот день не проводились.
Колебания валют продолжаются на фоне внешнеэкономической нестабильности и изменения настроений на мировых рынках. Рост доллара может быть связан как с глобальными макроэкономическими трендами, так и с внутренними факторами.
Утром цена за доллар в обменниках РК варьировалась от 510 до 516 тенге.
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