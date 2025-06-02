На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 511,5-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – 512-513 тенге.

В Аксу, Уральске и Актобе "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене, Хоргосе и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 513-515 тенге, Павлодаре – 513 тенге, Риддере – 510 тенге, Семее – 516 тенге.

В пятницу цена за доллар варьировалась от 511 до 514 тенге.