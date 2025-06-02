Почем продают доллар в обменниках Казахстана после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
160Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 511,5-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – 512-513 тенге.
В Аксу, Уральске и Актобе "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене, Хоргосе и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 513-515 тенге, Павлодаре – 513 тенге, Риддере – 510 тенге, Семее – 516 тенге.
В пятницу цена за доллар варьировалась от 511 до 514 тенге.
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