Доллар резко подорожал на казахстанской бирже
Биржевые торги: доллар и евро укрепились, рубль вне игры.
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
59Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BAQ.KZ.
По итогам сессии 17 июня 2025 года средневзвешенный курс доллара США составил 517,45 тенге, прибавив 4,85 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
Также вырос курс китайского юаня — на 0,57 тенге, до 71,73 тенге.
Курс евро укрепился на 0,49 тенге, составив 593,85 тенге.
Торги по российскому рублю не проводились.
Днем ранее иностранные валюты также показали рост на бирже.
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