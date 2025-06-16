Сегодня, 16:28

Сегодня, 16:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 июня 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам. Доллар США продолжил умеренное укрепление, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 512,44 тенге, увеличившись на 0,07 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Торги по российскому рублю сегодня не проводились.

Китайский юань на утренней сессии подорожал на 0,27 тенге, составив 71,33 тенге.

Евро также вырос в цене: 590,94 тенге (+0,16 тенге).

Утром в обменниках доллар продавали от 513 до 517 тенге.