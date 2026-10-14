Должники по алиментам в Риддере выплатили детям 15,6 млн теңге

В Риддере выявили 19 должников, которые длительное время не выплачивали алименты на содержание несовершеннолетних детей. После вмешательства прокуратуры удалось взыскать 15,6 млн теңге задолженности.

Как сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области, проверка показала, что при наличии долгов частный судебный исполнитель не принимал необходимых мер для их погашения.

После внесения акта надзора с должниками провели праворазъяснительную работу. В итоге задолженность частично погасили на общую сумму 15,6 млн теңге.

С начала 2026 года по результатам надзорной работы в суд направили 20 уголовных дел по статье 139 Уголовного кодекса за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей.

По 15 делам суды уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее похожие случаи выявляли и в других регионах. В Курчумском районе ВКО прокуратура нашла 12 злостных неплательщиков алиментов. После вмешательства надзорного органа удалось погасить 950 тыс. теңге долга, двух должников трудоустроили, еще одного привлекли к административной ответственности.

В Западно-Казахстанской области мужчина с 2024 года задолжал ребенку 2,6 млн теңге, при этом около 4 млн теңге потратил на ставки. После возбуждения уголовного дела он полностью погасил задолженность. Всего с начала 2026 года в ЗКО к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлекли 13 человек, а после мер прокуратуры более 600 детям вернули свыше 250 млн теңге.

Проблему взыскания алиментов рассматривают и на системном уровне. В Казахстанском институте общественного развития изучают возможность создания экспертной группы, которая будет учитывать поведенческие причины уклонения от обязательств при разработке государственных мер. Алименты стали одной из трех тем, на которых такой подход уже тестировали.