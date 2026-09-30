В ВКО нашли 12 злостных неплательщиков алиментов

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области нашли 12 человек, которые долгое время не платили алименты на содержание детей.

Проверка прокуратуры показала, что задолженность копилась, а частный судебный исполнитель не предпринимал достаточных мер для ее погашения.

После вмешательства надзорного органа часть долга удалось вернуть. Общая сумма погашенных алиментов составила 950 тысяч теңге.

Двух должников устроили на работу

С неплательщиками провели разъяснительную работу.

Двух человек официально трудоустроили. Теперь алименты будут регулярно удерживать из их доходов.

Еще одного должника привлекли к административной ответственности за уклонение от выплат.

Прокуратура продолжает проверять исполнение алиментных обязательств и случаи, когда выплаты на содержание детей задерживаются.