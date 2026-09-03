Дом, где произошла трагедия с Улданой Мырзуан, сейчас находится в критическом состоянии – свидетель

На судебном заседании по уголовному делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан в Астане свидетель Константин Костенко оценил нынешнее состояние дома как «критическое». По его словам, после трагедии жильцы неоднократно обращались в государственные органы из-за проблем с состоянием здания, передаёт BAQ.KZ.

Как рассказал Костенко, после происшествия в доме появились новые повреждения. 29 августа жильцы обнаружили трещины в отдельных конструкциях здания, после чего вызвали сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям.

«Мы уже 10 месяцев обращаемся во все инстанции, во все государственные органы. В это воскресенье снова вызывали службу по чрезвычайным ситуациям. У людей начали трескаться перекрытия. На пятом этаже появилась трещина на потолке», – рассказал свидетель.

По его словам, на место прибыли сотрудники экстренных служб, бригада скорой помощи и представители акимата.

Костенко также сообщил, что предварительная стоимость ремонта дома может составить от 500 млн до 1 млрд тенге. По его словам, жильцы не смогут самостоятельно покрыть такие расходы.

«Даже если разделить эту сумму между жильцами, получится по 15-16 миллионов тенге. Никто не сможет себе этого позволить», – сказал он.

Свидетель отметил, что жители неоднократно обращались в районный акимат и поднимали вопрос о состоянии дома. Кроме того, они направляли официальные письма в государственные органы.

На суде Костенко заявил, что до происшествия 8 ноября 2025 года вопрос ремонта фасада не обсуждался ни на общих собраниях жильцов, ни в домовом чате.

По его словам, жильцы также не были ознакомлены с результатами технической экспертизы, проведённой в 2017 году.

«Мы не видели экспертизу 2017 года. Если бы увидели, давно подняли бы этот вопрос. Я не знаю, почему прежние председатели не показывали этот документ жильцам», – отметил Костенко.

Свидетель рассказал, что в апреле этого года его избрали в совет дома в качестве технического специалиста. До этого он входил в инициативную группу жильцов и помогал предыдущим и нынешнему председателям по вопросам, связанным с инженерным состоянием дома.

Костенко также высказался о работе председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой. По его словам, она постоянно поддерживала связь с жильцами и активно участвовала в решении проблем дома.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года.

После обрушения фрагментов облицовки фасада пострадали несколько человек. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Во время оказания помощи произошло последующее обрушение, в результате которого фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы. Позже она скончалась в больнице, не приходя в сознание.