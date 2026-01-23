Об этом он заявил журналистам на борту самолёта Air Force One, возвращаясь в США после встречи с мировыми лидерами в Давосе (Швейцария), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, американская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана на фоне сохраняющейся напряжённости.

"У нас много кораблей, направляющихся в том направлении — на всякий случай. Я бы не хотел, чтобы что‑то произошло, но мы очень внимательно за ними наблюдаем", — сказал он.

Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет авианосец USS Abraham Lincoln, ранее находившийся в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, а также несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением. Кроме того, рассматривается возможность размещения дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты американских баз от потенциальных ударов со стороны Ирана.

