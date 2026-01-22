Как утверждают анонимные источники, на базе десятилетиями изучают технологии этого объекта, передает BAQ.KZ со сcылкой на DayliMail.

NAVAIR, отвечающая за авиацию ВМС США, занимается проектированием, тестированием и эксплуатацией военных самолётов. По словам источников, последние годы за базой шпионят с помощью китайских дронов и других НЛО.

Бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо рассказал Конгрессу, что на базе был построен специальный ангар для передачи внеземных технологий между компаниями Lockheed Martin и Bigelow Aerospace. Сейчас Bigelow Aerospace уже не работает.

У США есть секретный план на случай угрозы для базы. Некоторые наблюдаемые рядом объекты якобы используют технологии, скопированные с экзотических материалов НЛО.

