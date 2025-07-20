Президент США Дональд Трамп призвал лидера республиканского большинства в Cенате Джона Тьюна отменить августовские каникулы, чтобы утвердить кандидатуры на административные посты, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Надеюсь, что очень талантливый Джон Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели и, по сути, за 6 месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить кандидатуры моих невероятных номинантов", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул: "Они нам очень нужны!", но не упомянул, кто именно.

Отметим, что Сенат и Палата представителей США в соответствии с расписанием работы должны в августе уйти в запланированный отпуск.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил уничтожением новых ядерных объектов Ирана в случае их строительства.