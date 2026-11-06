Дорога, на которую жаловались годами: в Актюбинской области обновили 40 км трассы до Эмбы

В Актюбинской области закончили средний ремонт 40 километров дороги между селом Изимбет и городом Эмба. Участок, на который годами жаловались водители, открыт для движения.

Разбитое покрытие и многочисленные выбоины долго мешали ездить по этой дороге. Теперь участок полностью обновлен.

Ремонт идет поэтапно. В прошлом году привели в порядок участок от Кандыагаша до Изимбета.

Трасса республиканского значения KZ04-02 «Кандыагаш, Эмба, Шалкар, Иргиз» построена в 1960-1970-х годах, ее протяженность 401 километр. Дорога связывает населенные пункты региона.

В 2023-2025 годах средним ремонтом охватили 155 километров трассы. Это 10 километров в Иргизском районе, 95 километров от села Котыртас до Шалкара и 50 километров от Кандыагаша до Изимбета.

Ремонт идет и на соседних дорогах региона. Реконструированный участок трассы Актобе-Кандыагаш с 11-го по 100-й километр скоро станет платным, его присоединяют к платной трассе Кандыагаш-Макат. С 11-го по 87-й километр платить будут все, включая владельцев легковых машин, а для жителей прилегающих районов предусмотрены абонементы, годовой для местной легковушки обойдется в 1 МРП.