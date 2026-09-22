Дорогу Алматы — Талгар расширят до четырех полос за 14 млрд тенге
22 Сентября 2026, 14:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 Сентября 2026, 14:1822 Сентября 2026, 14:18
158Фото: BAQ.KZ
Строительные работы по расширению автомобильной дороги Алматы — Талгар до четырех полос планируют начать в 2027 году, передает BAQ.KZ.
Как сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Казахстана Толеген Абдуллин, на брифинге в Правительстве ,проектно-сметная документация уже разработана и утверждена.
“Стоимость проекта составляет 14 млрд тенге. Начало его реализации запланировано на следующий год”, – сказал вице-министр.
Проект планируется полностью профинансировать за счет займа Банка развития Казахстана.
О расширении трассы до Талгара говорили еще в 2018 году. По планам, реконструкция дороги должна была начаться в 2019 году. Тогда сообщалось, что пропускная способность дороги составляет 20 тыс машин в сутки, после строительных работ эта цифра увеличится в несколько раз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- Казахстанские шахматистки выиграли шестой матч подряд на Олимпиаде в Самарканде