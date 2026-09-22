Дорогу Алматы — Талгар расширят до четырех полос за 14 млрд тенге

Строительные работы по расширению автомобильной дороги Алматы — Талгар до четырех полос планируют начать в 2027 году, передает BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Казахстана Толеген Абдуллин, на брифинге в Правительстве ,проектно-сметная документация уже разработана и утверждена.

“Стоимость проекта составляет 14 млрд тенге. Начало его реализации запланировано на следующий год”, – сказал вице-министр.

Проект планируется полностью профинансировать за счет займа Банка развития Казахстана.

О расширении трассы до Талгара говорили еще в 2018 году . По планам, реконструкция дороги должна была начаться в 2019 году. Тогда сообщалось, что пропускная способность дороги составляет 20 тыс машин в сутки, после строительных работ эта цифра увеличится в несколько раз.