Автодорогу «Алматы – Бишкек» расширят до восьми полос

АО "НК "КазАвтоЖол" начало капитальный ремонт и расширение одного из самых загруженных участков дороги международного значения "Алматы – Бишкек". Работы охватят участок с 19-го по 27-й километр в Карасайском районе Алматинской области.

Проект стартовал 20 июля 2026 года и реализуется в рамках поручения Главы государства по развитию современной транспортной инфраструктуры страны.

Дорогу расширят в два раза

Участок "Алматы – Бишкек" ежедневно используют более 70 тысяч автомобилей. Из-за увеличения транспортного потока действующая четырехполосная дорога уже не справляется с нагрузкой: здесь регулярно возникают заторы, снижается скорость движения и повышается риск аварий.

После завершения работ количество полос движения увеличится с четырех до восьми. Дорогу приведут к параметрам магистральной городской улицы с непрерывным движением.

Что изменится после ремонта

В рамках проекта предусмотрено строительство и обновление объектов дорожной инфраструктуры:

двух транспортных развязок типа "Подкова";

девяти надземных пешеходных переходов;

тротуаров вдоль всего участка;

системы наружного освещения;

нового дорожного покрытия капитального типа.

Также специалисты выполнят перенос инженерных коммуникаций – газопроводов, водопроводных сетей, линий электроснабжения и волоконно-оптических линий связи.

Почему это важно

Председатель Правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев отметил, что проект имеет стратегическое значение для крупнейшей городской агломерации страны.

"Во исполнение поручения Главы государства мы приступили к реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов для Алматинской агломерации – капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги Алматы – Бишкек км 19–27", – подчеркнул Дархан Иманашев.

По его словам, это главные транспортные ворота Алматы, где ежедневно фиксируется одна из самых высоких интенсивностей движения в Казахстане.

"Реализация проекта позволит существенно увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность движения и обеспечить комфорт для сотен тысяч автомобилистов. Это инвестиция в развитие транспортной инфраструктуры, экономики региона и повышение качества жизни наших граждан", – отметил председатель Правления АО "НК "КазАвтоЖол" .