Дорогу к Рахмановским ключам начали ремонтировать в ВКО
В Восточно-Казахстанской области начались работы по среднему ремонту трассы "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи". Дорога ведет к популярным туристическим местам региона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области стартовал средний ремонт участков автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи", передает BAQ.kz.
Работы ведутся на участках с 0 по 45 километр и со 110 по 140 километр трассы.
В рамках проекта дорожники планируют устранить пучинистые участки, укрепить обочины и отремонтировать водопропускные трубы.
Также будет полностью обновлено дорожное покрытие.
Ожидается, что это позволит повысить безопасность движения и сделать поездки более комфортными для водителей и пассажиров.
Почему трасса важна
В акимате отмечают, что дорога является одной из ключевых транспортных артерий региона.
Она ведет к популярным туристическим направлениям Восточного Казахстана, включая Рахмановские ключи и другие природные достопримечательности.
Что изменится после ремонта
По данным властей, улучшение дорожной инфраструктуры создаст более удобные условия для туристов и поможет развитию туризма в регионе.
Кроме того, после завершения работ должна увеличиться пропускная способность трассы и повыситься качество транспортного сообщения.
Читай также: В ВКО создадут три новых экопарка
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня
- Туркестанского школьника поощрили за уважение к флагу Азербайджана