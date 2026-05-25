Дорогу к Рахмановским ключам начали ремонтировать в ВКО

В Восточно-Казахстанской области стартовал средний ремонт участков автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи", передает BAQ.kz.

Работы ведутся на участках с 0 по 45 километр и со 110 по 140 километр трассы.

В рамках проекта дорожники планируют устранить пучинистые участки, укрепить обочины и отремонтировать водопропускные трубы.

Также будет полностью обновлено дорожное покрытие.

Ожидается, что это позволит повысить безопасность движения и сделать поездки более комфортными для водителей и пассажиров.

Почему трасса важна

В акимате отмечают, что дорога является одной из ключевых транспортных артерий региона.

Она ведет к популярным туристическим направлениям Восточного Казахстана, включая Рахмановские ключи и другие природные достопримечательности.

Что изменится после ремонта

По данным властей, улучшение дорожной инфраструктуры создаст более удобные условия для туристов и поможет развитию туризма в регионе.

Кроме того, после завершения работ должна увеличиться пропускная способность трассы и повыситься качество транспортного сообщения.

Читай также: В ВКО создадут три новых экопарка