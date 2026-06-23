Доступ к известной природной локации ограничили в Бурабае

Жителей и гостей курорта призвавают учитывать изменения при планировании маршрутов.

Сегодня 2026, 13:20
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BAQ.kz Сегодня 2026, 13:20
Сегодня 2026, 13:20
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Фото: BAQ.kz

В Бурабайском районе Акмолинской области введено временное ограничение на посещение горы Кокшетау.

По данным iKomek, ограничение введено в целях охраны природной территории, а также обеспечения безопасности посетителей.

Граждан просят воздержаться от посещения маршрута на период действия ограничений и соблюдать установленные правила пребывания на особо охраняемых природных территориях.

О возобновлении свободного доступа будет сообщено дополнительно.

Ранее в государственном национальном природном парке "Бурабай" было ликвидировано лесное возгорание, возникшее после удара молнии.

Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря системе раннего выявления лесных пожаров Smart. Это позволило специалистам быстро приступить к тушению и не допустить распространения огня.

Площадь пожара составила всего 0,001 гектара покрытой лесом территории.

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