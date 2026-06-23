В Бурабайском районе Акмолинской области введено временное ограничение на посещение горы Кокшетау.

По данным iKomek, ограничение введено в целях охраны природной территории, а также обеспечения безопасности посетителей.

Граждан просят воздержаться от посещения маршрута на период действия ограничений и соблюдать установленные правила пребывания на особо охраняемых природных территориях.

О возобновлении свободного доступа будет сообщено дополнительно.