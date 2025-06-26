Депутаты Сената проголосовали за освобождение от должностей по представлению Президента судей Верховного Суда Амира Сарманкулулы Досжана и Германа Каримовича Нурбаева, передает BAQ.KZ.

Вопрос был предварительно рассмотрен профильным Комитетом Сената.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Амира Досжана от должности судей Верховного суда в связи с ходом отставки. Судья достиг пенсионного возраста, 36 лет был председателем ряда областных судов.

Амир Досжан пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе, является председателем Союза судей Республики Казахстан.

Еще один судья Верховного суда Герман Нурбаев был избран председателем экономического суда Содружества независимых государств.

Уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей судей Верховного суда Амира в связи с уходом в отставку и Нурбаева в связи с избранием на другую должность", - сказал на заседании Председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов.