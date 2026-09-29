Дроны начали выявлять нарушителей, выбрасывающих мусор в Актобе
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В Актобе за неделю полицейские выявили около 30 фактов незаконного выброса крупногабаритного мусора, передает BAQ.KZ.
Для выявления нарушителей сотрудники полиции используют в том числе беспилотники. С их помощью территории обследуют с воздуха, фиксируют места незаконного складирования отходов и устанавливают причастных к нарушениям.
«За последнюю неделю сотрудниками полиции выявлено около 30 фактов выброса крупногабаритного мусора в неустановленных местах. По выявленным фактам принимаются соответствующие меры, виновные лица привлекаются к ответственности», – сообщили в ДП.
В полиции напомнили, что выбрасывать строительные отходы, старую мебель и другой крупногабаритный мусор в неустановленных местах запрещено. Работа по выявлению таких нарушений продолжается.
Ранее дроны помогли выявить 55 нарушений ПДД за неделю в Костанайской области.
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