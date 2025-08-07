Очереди, пробки и часы ожидания на месте ДТП — стандартная картина для казахстанских мегаполисов. Но это может измениться благодаря стартапу, который представили в рамках Demo Day акселерационной программы AI’preneurs в Astana Hub. Проект предлагает принципиально новый подход: фиксировать аварии с воздуха с помощью дронов и передавать всю информацию онлайн в полицию и участникам. Корреспондент BAQ.KZ пообщалась с основателем и CEO стартапа Ерканатом Заитовым — архитектором и урбанистом с десятилетним стажем, который пришёл в IT всего год назад, но уже меняет представление о цифровой безопасности на дорогах.

"Я архитектор, урбанист, у меня более 10 лет опыта в градостроительстве. Благодаря программе AI’preneurs я открыл для себя мир IT. Идея проекта U-DROP родилась из понимания, как серьёзно ДТП влияют на городскую мобильность", — рассказал Заитов.

По его словам, большинство аварий в Казахстане — это мелкие столкновения, из-за которых образуются масштабные заторы.

"Среднее время ожидания на месте ДТП составляет от 40 минут до 2–3 часов. Всё это время машины остаются на дороге, мешая движению. Полиция не всегда успевает выехать вовремя из-за перегрузки и нехватки сотрудников. Мы предлагаем решение: дрон прилетает на место происшествия, делает 3D-съёмку, автоматически фиксирует всё и отправляет данные полиции и водителям", — объясняет он.

Проект уже был протестирован совместно с департаментом полиции на территории спецзоны. Команда показала, как дрон способен проводить точные замеры вплоть до миллиметров и формировать трёхмерную схему ДТП.

"Мы сделали MVP и передали отчёт в полицию. Сейчас они анализируют, как можно интегрировать систему в общую инфраструктуру. Пока всё управляется вручную, но наша цель — создать полностью автономную систему: дрон вылетает, фиксирует и возвращается без участия человека", — отметил Заитов.

Разработка собственного ИИ-сервиса займёт 2–3 месяца. От использования сторонних решений команда отказалась принципиально: задачей является обеспечить безопасность и независимость данных.

"Мы хотим, чтобы дрон не просто фиксировал, а понимал маршрут, знал алгоритм действий, мог сам реагировать на вызовы", — подчеркнул спикер.

По его словам, аналогов полностью автономной фиксации ДТП в СНГ пока нет. В странах с развитой цифровизацией подобные технологии тестируются, но чаще дроны управляются вручную.

