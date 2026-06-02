Дроны, роботы и кибербойцы: создатели оборонных технологий смогут получить 10 млн тенге

Министерство обороны Республики Казахстан объявило о запуске национального чемпионата SHAIQAS 2026, посвященного беспилотным системам, робототехнике, кибертехнологиям и тактической подготовке.

SHAIQAS 2026 является ключевым проектом оператора национальной акселерационной программы в сфере технологий двойного назначения Defence Tech Center. Главная задача чемпионата – выявление перспективных инженерных команд и содействие внедрению их разработок в промышленное производство.

Проект реализуется при стратегической поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РК.

Кто может принять участие

К участию допускаются смешанные инженерные команды численностью от 5 до 15 человек. Они могут быть сформированы при поддержке высших учебных заведений, инженерных школ, промышленных предприятий и подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Четыре направления соревнований

Программа чемпионата включает четыре основных направления: "Небо", "Земля", "Кибербезопасность" и "Тактический финал".

"Небо"

Участникам предстоит собрать 5-дюймовый FPV-дрон из единого комплекта, пройти скоростной дрон-спринт и выполнить задачи по транспортировке грузов.

"Земля"

В этом направлении команды будут использовать наземные роботизированные платформы для эвакуации манекенов и установки макетов мин.

"Кибербезопасность"

Для участников подготовят различные сценарии на специализированном киберполигоне, где они смогут продемонстрировать навыки защиты информационных систем и реагирования на киберугрозы.

"Тактический финал"

Заключительный этап предусматривает прохождение полосы препятствий командой из пяти инженеров. Участникам предстоит выполнить элементы тактической медицины и упражнения по стрельбе из страйкбольного оружия по неподвижным целям.

Календарь SHAIQAS 2026

Организаторы утвердили следующий график проведения чемпионата:

1-15 июня – регистрация команд;

16-25 июня – рассмотрение заявок и отбор финалистов по инженерной документации;

1 июля – публикация окончательного списка участников;

19-20 июля – обязательный этап испытаний и проверки техники;

14-15 августа – национальный финал.

В первый день финала пройдут соревнования по кибербезопасности и матчи стадии 1/8 финала. Во второй день состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и церемония награждения победителей.

Призовой фонд

Общий призовой фонд SHAIQAS 2026 составляет 10 миллионов тенге.

Помимо основных призов учреждены специальные номинации:

"Лучший инженерный комплекс воздушных систем";

"Лучший инженерный комплекс наземных систем";

"Премия в области кибербезопасности".

Также специальные награды получат научные руководители команд-призеров.

Ранее сообщалось, что в Актау начали патрулировать роботизированные собаки.