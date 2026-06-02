Дроны, роботы и кибербойцы: создатели оборонных технологий смогут получить 10 млн тенге
Министерство обороны Республики Казахстан объявило о запуске национального чемпионата SHAIQAS 2026, посвященного беспилотным системам, робототехнике, кибертехнологиям и тактической подготовке.
SHAIQAS 2026 является ключевым проектом оператора национальной акселерационной программы в сфере технологий двойного назначения Defence Tech Center. Главная задача чемпионата – выявление перспективных инженерных команд и содействие внедрению их разработок в промышленное производство.
Проект реализуется при стратегической поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РК.
Кто может принять участие
К участию допускаются смешанные инженерные команды численностью от 5 до 15 человек. Они могут быть сформированы при поддержке высших учебных заведений, инженерных школ, промышленных предприятий и подразделений Вооруженных сил Казахстана.
Четыре направления соревнований
Программа чемпионата включает четыре основных направления: "Небо", "Земля", "Кибербезопасность" и "Тактический финал".
"Небо"
Участникам предстоит собрать 5-дюймовый FPV-дрон из единого комплекта, пройти скоростной дрон-спринт и выполнить задачи по транспортировке грузов.
"Земля"
В этом направлении команды будут использовать наземные роботизированные платформы для эвакуации манекенов и установки макетов мин.
"Кибербезопасность"
Для участников подготовят различные сценарии на специализированном киберполигоне, где они смогут продемонстрировать навыки защиты информационных систем и реагирования на киберугрозы.
"Тактический финал"
Заключительный этап предусматривает прохождение полосы препятствий командой из пяти инженеров. Участникам предстоит выполнить элементы тактической медицины и упражнения по стрельбе из страйкбольного оружия по неподвижным целям.
Календарь SHAIQAS 2026
Организаторы утвердили следующий график проведения чемпионата:
1-15 июня – регистрация команд;
16-25 июня – рассмотрение заявок и отбор финалистов по инженерной документации;
1 июля – публикация окончательного списка участников;
19-20 июля – обязательный этап испытаний и проверки техники;
14-15 августа – национальный финал.
В первый день финала пройдут соревнования по кибербезопасности и матчи стадии 1/8 финала. Во второй день состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и церемония награждения победителей.
Призовой фонд
Общий призовой фонд SHAIQAS 2026 составляет 10 миллионов тенге.
Помимо основных призов учреждены специальные номинации:
"Лучший инженерный комплекс воздушных систем";
"Лучший инженерный комплекс наземных систем";
"Премия в области кибербезопасности".
Также специальные награды получат научные руководители команд-призеров.
Ранее сообщалось, что в Актау начали патрулировать роботизированные собаки.
