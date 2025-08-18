  • 18 Августа, 12:11

ДТП на мосту в Астане: медики сообщили о состоянии пострадавшего

Пострадавший мужчина не получил серьезных травм.

Сегодня, 11:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
79
Фото: BAQ.KZ

Мужчина, пострадавший в аварии на улице Сарайшык, не получил серьёзных травм. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Астаны, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, пострадавший был доставлен в Многопрофильную городскую больницу №2 с множественными повреждениями. После обследования профильные специалисты не выявили угрозы для жизни и отпустили его на амбулаторное лечение. Состояние мужчины оценивается как стабильное.

Напомним, ночью 18 августа на мосту "Сарайшык" водитель Skoda сбил двух дорожных рабочих. Один погиб на месте, второй был госпитализирован.

Самое читаемое

Наверх