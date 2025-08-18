Мужчина, пострадавший в аварии на улице Сарайшык, не получил серьёзных травм. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Астаны, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, пострадавший был доставлен в Многопрофильную городскую больницу №2 с множественными повреждениями. После обследования профильные специалисты не выявили угрозы для жизни и отпустили его на амбулаторное лечение. Состояние мужчины оценивается как стабильное.

Напомним, ночью 18 августа на мосту "Сарайшык" водитель Skoda сбил двух дорожных рабочих. Один погиб на месте, второй был госпитализирован.