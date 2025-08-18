ДТП на мосту в Астане: медики сообщили о состоянии пострадавшего
Пострадавший мужчина не получил серьезных травм.
Сегодня, 11:40
79Фото: BAQ.KZ
Мужчина, пострадавший в аварии на улице Сарайшык, не получил серьёзных травм. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Астаны, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, пострадавший был доставлен в Многопрофильную городскую больницу №2 с множественными повреждениями. После обследования профильные специалисты не выявили угрозы для жизни и отпустили его на амбулаторное лечение. Состояние мужчины оценивается как стабильное.
Напомним, ночью 18 августа на мосту "Сарайшык" водитель Skoda сбил двух дорожных рабочих. Один погиб на месте, второй был госпитализирован.
