Стало известно, в каком состоянии находятся дети после ДТП в области Абай
В Минздраве рассказали о состоянии детей, на которых вчера наехал автомобиль в Урджарском районе области Абай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"В стационаре находятся трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других – стабильное тяжелое. Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов", – говорится в сообщении.
Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено.
После стабилизации состояния детей перевезут в Астану.
К оказанию медицинской помощи детям привлечены лучшие специалисты. В составе команды - нейрохирург, травматолог и реаниматолог.
Напомним, во вторник, 19 августа, около 16:00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.
В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Водителя сразу задержали и отправили в районный изолятор временного содержания. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии.
Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.
Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.
