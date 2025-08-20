В Минздраве рассказали о состоянии детей, на которых вчера наехал автомобиль в Урджарском районе области Абай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В стационаре находятся трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других – стабильное тяжелое. Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов", – говорится в сообщении.

Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено.

После стабилизации состояния детей перевезут в Астану.

К оказанию медицинской помощи детям привлечены лучшие специалисты. В составе команды - нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

Напомним, во вторник, 19 августа, около 16:00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Водителя сразу задержали и отправили в районный изолятор временного содержания. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.