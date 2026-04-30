Два человека пострадали после взрыва на заводе возле Астаны
Инцидент произошёл в селе Жибек жолы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области на молочном заводе произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали два человека, передает BAQ.kz.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в газгольдере (с природным газом) произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Отмечается, что возгорания не было, а конструкции здания не повреждены, поэтому спасатели на место не вызывались.
По информации управления здравоохранения, двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу Астаны. По предварительным данным, ожоги составляют 30 - 40% поверхности тела.
В настоящее время департамент полиции Акмолинской области проводит досудебное расследование по данному факту.
В пресс-службе МЧС также разъяснили разницу между понятиями "взрыв" и "хлопок".
Взрыв сопровождается разрушением конструкций и обрушением стен.
Хлопок - это менее мощная волна, которая не разрушает несущие конструкции.
Напомним, ранее сообщалось, что на руднике в Восточно-Казахстанской области пострадали семь человек.
