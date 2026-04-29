На руднике в ВКО пострадали 7 человек

В Артемьевской шахте внедорожник не справился с управлением. В нём находилось 7 рабочих, все получили травмы разной степени тяжести. У машины, которая ехала под уклон, отказали тормоза.

Корреспонденту BAQ.KZ стало известно, что 26 апреля в Артемьевском руднике KAZ Minerals водитель не справился с управлением.

Отметим, что Артемьевский рудник расположен близ села Усть-Таловка Шемонаихинкого района Восточно-Казахстанской области.

Автомобиль двигался по транспортному уклону на отметке +110 метров.

«В 21:17 часов, при движении у автомобиля Nissan Patrol отказали тормоза. Машина покатилась под уклон. Водитель не справился с управлением, не смог включить пониженную передачу, включить ручной тормоз. В результате, на отметке +84 метра, произошло столкновение автомобиля Nissan Patrol с впереди движущейся самоходной буровой установкой Sandvik DD 311», - говорится в сообщении сотрудников данного рудника, которое попало в распоряжение журналиста.

В результате столкновения пострадали семь работников подрядной организации ТОО «РазведПром», находящихся в автомобиле. Среди них пять машинистов буровой установки ТОО «РазведПром», слесарь по ремонту оборудования и горный мастер.

Самый младший из пострадавших 2002 года, самый старший - 1977 года рождения.

Среди травм, которые получили пострадавшие: закрытые переломы конечностей, ссадины, равные раны, ушиб грудной клетки.

Предварительные причины аварии - неисправное состояние автомобиля, нарушение требований безопасности и правил дорожного движения: 7 человек находились в 5-ти местном автомобиле.

После этого случая место происшествия оградили, а работы подрядной организации ТОО «РазведПром» приостановили.

Утром 27 апреля начата проверка технического состояния всех легковых автомобилей. Ведётся расследование.

Мы обратились за комментарием в Группу KAZ Minerals, на руднике которого произошло ДТП.

«Мы факт подтверждаем. Это не сотрудники KAZ Minerals, это сотрудники и техника подрядной организации. У нас есть вопросы к уровню их техники безопасности, и мы будем с этим разбираться», - прокомментировали информацию в пресс-службе Группы KAZ Minerals.

Сейчас двое пострадавших находятся на лечении в Усть-Каменогорске, двое на амбулаторной терапии по месту жительства, и три сотрудника проходят лечение в районном центре Шемонаиха.

Напомним, что 27 апреля на Орловской шахте KAZ Minerals под завалами горной массы скончался рабочий. Ещё один человек доставлен в больницу с переломами.

Погибший работал помощником буровика, сегодня стало известно, что у него остались трое детей.