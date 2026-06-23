Два детёныша редкого сайгака родились в зоопарке в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинском зоопарке произошло радостное событие. На свет появились два детёныша сайгака.
Как сообщили в зоопарке, пополнение произошло 20 мая у самок по кличкам Стелла и Айна.
Сайгаки являются одними из самых необычных и древних животных на планете. Их часто называют живыми свидетелями эпохи мамонтов, так как они сохранились с древнейших времён и обитают в степях до сих пор.
Сейчас малышам около месяца. Они чувствуют себя хорошо, активно растут и большую часть времени проводят рядом с матерями, питаясь молоком.
Специалисты отмечают, что размножение сайгаков в неволе является редким и сложным процессом. Алматинский зоопарк может быть одним из немногих мест в мире, где эти животные регулярно дают потомство.
Появление детёнышей стало важным событием для сотрудников и посетителей. Гостей приглашают познакомиться с маленькими обитателями степей.
Ранее сообщалось, что редкие канадские рыси поселились в Алматинском зоопарке.
Читайте также:
Самое читаемое
- Новые правила для школ: какие изменения ждут учеников, родителей и педагогов
- Отдых на Кольсае закончился травмой головы для туристки
- Первый завод гуманоидных роботов появится в Центральной Азии
- Где ожидается временное отключение электричества в Казахстане
- "Ребёнка уронили": семья обвиняет врачей в гибели новорождённого