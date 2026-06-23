В Алматинском зоопарке произошло радостное событие. На свет появились два детёныша сайгака.

Как сообщили в зоопарке, пополнение произошло 20 мая у самок по кличкам Стелла и Айна.

Сайгаки являются одними из самых необычных и древних животных на планете. Их часто называют живыми свидетелями эпохи мамонтов, так как они сохранились с древнейших времён и обитают в степях до сих пор.

Сейчас малышам около месяца. Они чувствуют себя хорошо, активно растут и большую часть времени проводят рядом с матерями, питаясь молоком.

Специалисты отмечают, что размножение сайгаков в неволе является редким и сложным процессом. Алматинский зоопарк может быть одним из немногих мест в мире, где эти животные регулярно дают потомство.

Появление детёнышей стало важным событием для сотрудников и посетителей. Гостей приглашают познакомиться с маленькими обитателями степей.

Ранее сообщалось, что редкие канадские рыси поселились в Алматинском зоопарке.

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