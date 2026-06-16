Редкие канадские рыси поселились в Алматинском зоопарке
Они прибыли из США.
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В зоопарке Алматы появились новые обитатели – канадские рыси.
Пара животных прибыла из США 6 апреля и после прохождения карантина была размещена в экспозиции для посетителей.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, самцу три года, самке семь лет. Канадская рысь относится к северным хищникам, отличающимся высокой выносливостью и способностью адаптироваться к суровым климатическим условиям. Характерными особенностями вида являются густой мех, кисточки на ушах и бесшумная походка.
Животные размещены в зоне мелких хищников на так называемом "леопардном круге". Для них оборудован вольер с укрытием, системой кондиционирования и туманообразования. Рацион включает рыбу, говядину и курятину.
По данным специалистов, рыси обладают высокой скрытностью и хорошо развитыми охотничьими навыками. Кисточки на ушах помогают им лучше улавливать звуки, а особенность передвижения позволяет ставить задние лапы точно в следы передних, что снижает шум при ходьбе.
Пара доставлена в рамках программы обмена животными. В зоопарке ожидают, что в перспективе новые обитатели могут дать потомство.
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