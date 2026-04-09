В Алматинском зоопарке родились три кенгуренка

Посетителям предложили выбрать имена для новорожденных.

Сегодня 2026, 10:47
АВТОР
Акимат Алматы. Сегодня 2026, 10:47
Фото: Акимат Алматы.

В Алматинский зоопарк зафиксирован бэби-бум среди кенгуру - сразу три детеныша появились у разных пар животных, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в зоопарке, два кенгуренка родились у серых кенгуру - у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью.

Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты. Отмечается, что это самец.

В зоопарке также пригласили посетителей принять участие в выборе имен для новорожденных. Поскольку пол двух кенгурят пока не определен, предлагается предлагать универсальные имена, подходящие как для самцов, так и для самок.

Имена для малышей будут выбраны с учетом предложений посетителей и объявлены дополнительно.

