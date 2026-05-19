Два газовых баллона вынесли из огня в Астане

В Астане во время крупного пожара спасатели вынесли из здания два газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар произошёл в двухэтажном нежилом здании столичного района "Алматы" по улице Косалка. При прибытии пожарных кровля уже была полностью охвачена огнём, наблюдалось сильное задымление и открытое горение. Огонь также перекинулся на крышу рядом стоящего двухэтажного жилого коттеджа.

Площадь пожара составила около 900 кв. метров. Во время тушения из коттеджа был спасён ребёнок.

Пожарные организовали бесперебойную подачу воды, задействовали несколько стволов и развернули штаб пожаротушения.

Пожар полностью ликвидирован.